ФСБ назвала спутниковый интернет угрозой национальной безопасности

ФСБ выступает за ограничение работы на территории РФ американского проекта OneWeb, в рамках которого планируется обеспечить широкополосным спутниковым интернетом всю планету.

Об этом заявил представитель ведомства Владимир Садовников, передает Reuters. Он считает, что гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества России, носят в большей степени «декларативный характер» и не могут быть достоверно проверены российской стороной. Садовников добавил, что OneWeb может стать монополистом на рынке спутникового интернета в отдаленных регионах РФ, что делает нерентабельной деятельность отечественных операторов связи и поставит ряд российских регионов в полную зависимость от данных иностранных систем связи.

По словам представителя ФСБ, единственным действенным способом противостоять угрозам, возникающим от развертывания иностранных глобальных систем спутниковой связи, является ограничение их использования на территории РФ и развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом. Садовников предположил, что организовать конкурирующую систему спутниковой связи можно с Индией, Китаем и прочими странами, которые «не ведут агрессивной политики в отношении России».

OneWeb планирует развернуть сеть из 900 спутников. В настоящее время компания работает со структурами «Роскосмоса» для запуска спутников с помощью ракет-носителей «Союз». При этом OneWeb ведет переговоры с отечественными властями по поводу долей в совместном предприятии для развертывания сети в России.