ФСБ назвала спутниковый интернет угрозой национальной безопасности

ФСБ выступает за ограничение работы на территории РФ американского проекта OneWeb, в рамках которого планируется обеспечить широкополосным спутниковым интернетом всю планету.
Об этом заявил представитель ведомства Владимир Садовников, передает Reuters. Он считает, что гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества России, носят в большей степени «декларативный характер» и не могут быть достоверно проверены российской стороной. Садовников добавил, что OneWeb может стать монополистом на рынке спутникового интернета в отдаленных регионах РФ, что делает нерентабельной деятельность отечественных операторов связи и поставит ряд российских регионов в полную зависимость от данных иностранных систем связи.
OneWeb планирует развернуть сеть из 900 спутников. В настоящее время компания работает со структурами «Роскосмоса» для запуска спутников с помощью ракет-носителей «Союз». При этом OneWeb ведет переговоры с отечественными властями по поводу долей в совместном предприятии для развертывания сети в России.