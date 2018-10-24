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В резиденцию Клинтонов под Нью-Йорком прислали бомбу

24.10.2018

Обновлено: CNN пишет, что из-за подозрительной посылки в Нью-Йорке эвакуировано здание, где находится их офис. Также сообщается о перехвате бомбы, направленной в Белый Дом.

В пакете, который предназначался Биллу и Хиллари Клинтон, нашли самодельную бомбу.

Об этом пишет The New York Times. Бомба была аналогична той, что обнаружили в почтовом ящике филантропа Джорджа Сороса 22 октября. В этот раз взрывчатку обнаружил специалист, который принимает письма и посылки для экс-президента США и его супруги в их доме под Нью-Йорком. Пока что мотив преступника остается неизвестным. Газета также сообщает, что еще одна бомба была отправлена и бывшему президенту Бараку Обаме.

Посылку с бомбой Соросу обнаружил один из служащих его резиденции. Он отнес взрывное устройство на безопасное расстояние и вызвал полицию. Миллиардера в тот момент не было дома.

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