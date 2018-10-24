СК завел дело о превышении должностных полномочий в отношении вице-мэра Сочи

Об этом говорится на сайте СК. По версии следствия, чиновник при отсутствии достаточных правовых оснований выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера и прекращению подачи электроэнергии.
Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Сочи Мугдина Чермита. Как полагает следствие, он необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 18-этажного многоквартирного дома, который подлежал сносу. Фигурантом уголовного дела о халатности стал директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимир Малов.
В Следственном комитет отмечают, что судебный пристав-исполнитель Адлерского районного отдела Сочи по краю, проявив бездействие, не принял мер в части понуждения должника исполнить требования о сносе дома в рамках исполнительного производства. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
Ранее стало известно о том, что в мэрии Сочи проходят обыски. 17 октября в Сочи по делу о крупных взятках были задержаны первый вице-мэр города Сергей Юрин и бывший вице-мэр Анатолий Рыков.