В США не планируют новых санкций против России

В данный момент США не рассматривают вопрос введения дополнительных санкций против России, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.«США выдвинули санкции против России четыре месяца назад в связи с делом Скрипалей. Практика США такова, что вопрос дополнительных санкций рассматривается по истечении шести месяцев. Санкции вводятся либо снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем вопрос введения дополнительных санкций против России», — цитирует Болтона ТАСС.