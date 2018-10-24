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В США не планируют новых санкций против России

24.10.2018

В данный момент США не рассматривают вопрос введения дополнительных санкций против России, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«США выдвинули санкции против России четыре месяца назад в связи с делом Скрипалей. Практика США такова, что вопрос дополнительных санкций рассматривается по истечении шести месяцев. Санкции вводятся либо снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем вопрос введения дополнительных санкций против России», — цитирует Болтона ТАСС.

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