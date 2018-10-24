Close

Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

24.10.2018

Национальное Собрание Армении на своем специальном заседании 24 октября не избрало единственного претендента — Никола Пашиняна премьер-министром страны.

«За» его кандидатуру никто не проголосовал, «против» выступил 1 депутат, воздержались 11, передает NEWS.am.

Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель – спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов в декабре. Согласно Конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не изберет главу правительства. Последняя попытка состоится через неделю.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.