Саудовская Аравия предложила российскому бизнесу участие в программе реформ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман на встрече с российскими бизнесменами предложил им принять участие в проектах программы реформ Vision 2030, которая призвана снизить зависимость королевства от экспорта нефти и вывести страну в число ведущих экономик мира.

«Наследный принц рассказал о программе реформ Vision 2030 и пригласил российские компании принять участие в этом проекте. Он считает, что Россия обладает уникальным опытом и технологиями, которые помогут Саудовской Аравии реализовать этот амбициозный проект», — сказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС

В ближайшее время Россия и Саудовская Аравия планируют объявить «о новых партнерствах, которые помогут российским компаниям успешно развиваться на глобальных рынках».