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Саудовская Аравия предложила российскому бизнесу участие в программе реформ

24.10.2018

Саудовская Аравия предложила российскому бизнесу участие в программе реформ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман на встрече с российскими бизнесменами предложил им принять участие в проектах программы реформ Vision 2030, которая призвана снизить зависимость королевства от экспорта нефти и вывести страну в число ведущих экономик мира.

«Наследный принц рассказал о программе реформ Vision 2030 и пригласил российские компании принять участие в этом проекте. Он считает, что Россия обладает уникальным опытом и технологиями, которые помогут Саудовской Аравии реализовать этот амбициозный проект», — сказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

В ближайшее время Россия и Саудовская Аравия планируют объявить «о новых партнерствах, которые помогут российским компаниям успешно развиваться на глобальных рынках».

РФПИ и Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) создали Российско-саудовский инвестиционный фонд как долгосрочное стратегическое партнерство, в которое саудовская сторона внесла $10 млрд для совместного инвестирования в проекты в различных секторах российской экономики, в том числе в области инфраструктуры, сельского хозяйства и ритейла, отмечает «КоммерсантЪ». РФПИ совместно с PIF осуществили и одобрили инвестиции на общую сумму $2 млрд. 

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