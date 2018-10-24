Саудовская Аравия предложила российскому бизнесу участие в программе реформ
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман на встрече с российскими бизнесменами предложил им принять участие в проектах программы реформ Vision 2030, которая призвана снизить зависимость королевства от экспорта нефти и вывести страну в число ведущих экономик мира.
В ближайшее время Россия и Саудовская Аравия планируют объявить «о новых партнерствах, которые помогут российским компаниям успешно развиваться на глобальных рынках».РФПИ и Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) создали Российско-саудовский инвестиционный фонд как долгосрочное стратегическое партнерство, в которое саудовская сторона внесла $10 млрд для совместного инвестирования в проекты в различных секторах российской экономики, в том числе в области инфраструктуры, сельского хозяйства и ритейла, отмечает «КоммерсантЪ». РФПИ совместно с PIF осуществили и одобрили инвестиции на общую сумму $2 млрд.