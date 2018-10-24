В правительстве определились с перечнем допустимых подарков чиновникам

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, устанавливающий перечень допустимых подарков для госслужащих.
Существующее законодательство допускает дарение госслужащим и должностным лицам обычных подарков, если их стоимость не превышает 3 тыс. руб., сейчас предлагается ограничить подарки не суммой, а конкретным перечнем, передает «Интерфакс».
Законопроектом предусматривается, что будут допустимы подарки в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями. Служащим будет разрешено принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации. Также разрешается принимать цветы.
«К перечню допустимых предлагается также отнести ценные подарки, которые
вручены в качестве поощрения (награды) от государственного органа, органа
местного самоуправления, организации, в которых одаряемый замещает должность,
от вышестоящего органа и организации, а также от других государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами», — отмечается в документе.