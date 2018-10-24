В мэрии Сочи проходят обыски

У вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, главного архитектора города Владимира Малова, а также у директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского проходят обыски.

Правоохранительные органы продолжают проверки в отношении чиновников администрации Сочи по подозрению в совершении должностных преступлений, сообщает «КоммерсантЪ». В шесть часов утра в доме вице-мэра Сочи прошел обыск, затем сотрудники правоохранительных органов вместе с чиновником отправились в его рабочий кабинет, где обыск продолжается до сих пор. Бомбергер находится в своем кабинете вместе с сотрудниками правоохранительных органов. По данным газеты, он будет допрошен, после чего будет решен вопрос о его возможном задержании. Вице-мэр подозревается в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство. По версии правоохранительных органов, Малов и Винарский также причастны к выдаче незаконных разрешений на строительство жилых домов и на подключение к коммуникациям.

17 октября в Сочи по делу о крупных взятках были задержаны первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин и бывший вице-мэр Анатолий Рыков.