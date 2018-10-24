Новый русский нацпроект

В новой стратегии госнацполитики появятся определения таких понятий, как «гражданское единство», «российская нация», «народ», «цели и показатели эффективности реализации стратегии». Сообщается, что президиум совета по межнациональным отношениям новый документ уже одобрил. По словам одного из членов президиума Асламбека Паскачева, стратегия стала «более компактной и коррелируется с изменениями, происшедшими за шесть лет». По словам другого члена президиума совета Леокадии Дробижевой, «над понятийным аппаратом работал совет экспертов РАН и он получился полезным, необходимым для людей».
Основные цели и задачи национальной политики в обновленной стратегии почти не изменились: сохранение этнокультурного многообразия, поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, совершенствование госуправления в этой сфере. При этом в документе появилась задача по «этнокультурному развитию русского народа» и других народов, а также пункт о работе с молодежью по «формированию гражданской идентичности, чувства патриотизма», пишет газета. Результатом реализации новой стратегии должны стать «укрепление российской нации», снижение количества конфликтов, укрепление статуса русского языка как государственного, обеспечение поддержки коренных малочисленных народов и повышение межрегионального сотрудничества в этой сфере.
В документе, в числе угроз указаны такие явления, как влияние международного терроризма и экстремизма, и распространение радикальных идей, основанных на национальной и религиозной исключительности. Угрозами названы также гиперболизация региональных интересов и сепаратизм, незаконная миграция и несовершенство системы адаптации мигрантов, формирование замкнутых этнических анклавов, социальное и имущественное неравенство, региональная экономическая дифференциация, последствия межэтнических конфликтов и споров в регионах РФ, отток русского населения из регионов Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
Предыдущий вариант стратегии госнацполитики был подписан президентом в 2012 году. Согласно документу, стратегия была «разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности РФ».