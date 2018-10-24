The Times: после бойкота «Давоса в пустыне» пустующие места заняли Россия и Китай

Россия заполнила пустующие места, оставленные западными странами, которые бойкотировали саудовскую конференцию «Давос в пустыне»: Москва отправила в Эр-Рияд больше делегатов, пишет The Times.

«Около 40 политиков и бизнесменов из США и Европы отказались участвовать в «Будущей инвестиционной инициативе», когда появились доказательства причастности Саудовской Аравии к убийству Джамаля Хашогги. В считанные дни в официальной программе конференции были перечислены десятки новых делегатов из России, которые совершают поездку под эгидой Российского фонда прямых инвестиций. Новые имена также появились в списке китайской делегации», — пишет газета (перевод Inopressa).

Глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев назвал убийство Джамаля Хашогги «ужасной трагедией», но заявил, что это не должно препятствовать деловым отношениям двух стран. По его словам, Россия поддерживает экономические реформы принца Мухаммеда ибн Салмана и «важно дать сигнал поддержки» королевству.