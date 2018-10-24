Песков: заявление Трампа — декларирование намерения начать гонку вооружений

Заявления президента США Дональда Трампа о намерении наращивать ядерный потенциал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасными.«Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерений ввязаться в гонку вооружений, наращивание соответствующих потенциалов вооружений», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».
Отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле возможным продолжение переговоров по РСМД, Песков ответил, что это вряд ли возможно. Насколько поняли в Кремле, американская сторона приняла решение и в ближайшее время «формализует процесс выхода из договора», пояснил он, отмечает РБК.