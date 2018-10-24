Из римской больницы выписали 8 пострадавших при аварии эскалатора россиян

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу посольства России в Италии.
«Было проведено несколько операций, две проводятся прямо сейчас. Состояние пострадавших стабильное, тяжелые травмы получили три человека», — заявили в посольстве.
Ранее в диппредставительстве сообщали, что были госпитализированы 15 россиян, а также четверо украинцев. Всего из-за аварии эскалатора пострадали 30 человек. Большинство из них — болельщики из РФ, направлявшиеся на Олимпийский стадион на матч ЦСКА с «Ромой».
Сообщалось, что причиной аварии стало поведение российских болельщиков, которые прыгали на эскалаторе. Мэр Рима Вирджиния Раджи завила, что об этом говорят свидетели происшествия. По словам Раджи, правоохранительные органы начали расследовать инцидент. В свою очередь болельщики ЦСКА заявляют, что не прыгали на эскалаторе.