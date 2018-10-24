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Страховщики отказываются от «Прогресса»

24.10.2018

Страховые компании не подали заявок на тендер по страхованию рисков при запуске ракеты «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» к Международной космической станции.

Как сообщает «Прайм», Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) рассчитывал застраховать пуск на 3,2 млрд руб., при этом максимальная стоимость страховой премии составляла 116 млн руб. Однако не было подано ни одной заявки.

Запуск ракеты запланирован на 18 ноября, он станет первым после аварии 11 октября, когда ракета-носитель не смогла вывести космический корабль с экипажем на орбиту. 

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