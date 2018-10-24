Китайские банки не хотят обслуживать россиян из-за санкционных рисков

Китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний.

Представители трех российских и двух китайских банков, имеющих отделения в обеих странах, пояснили «Коммерсанту», что исходно проблема появилась после первых раундов санкций в конце 2014 года, к концу 2015-го ее удалось «более-менее решить» и до начала 2018 года ситуация оставалась стабильной. Однако уже с января–февраля, а особенно с мая она ухудшилась, особенно для компаний, которые попали в SDN-список США в апреле, в частности для структур Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

Московский представитель одного из крупнейших китайских госбанков полагает, что усугубление трудностей произошло в связи с «накоплением информации о санкциях». По его словам, каждый квартал российские дочерние структуры крупных китайских банков отправляют в головной офис в Пекине доклад об обновлениях в области санкционного режима. Документ изучается и рассылается по остальным дочерним отделениям как руководство к действию. Для многих небольших банков КНР, с которыми часто ведут дела российские контрагенты, легче отказаться от работы: «когда человек из небольшого банка видит у себя в компьютере платеж с пометкой «Россия», у него два варианта — потратить много времени, выясняя, не связана ли эта компания с попавшим под санкции лицом, или просто заблокировать операцию», говорит собеседник «Ъ».