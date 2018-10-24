Россия готова разрешить импорт товаров без разрешения владельцев брендов

Гражданский кодекс разрешает ввоз товаров в Россию только правообладателем или официальным дилером, но власти готовятся разрешить параллельный импорт.

В законопроекте перечислены четыре случая, когда правительство сможет разрешать параллельный импорт: если товары недоступны или их не хватает в России, цены завышены или если они качественно отличаются от аналогов, продаваемых в других странах, пишут «Ведомости».

Пока развитие производства и технологий в России не позволяет удовлетворить большинство потребностей людей за счет внутренних ресурсов, признает ФАС в пояснительной записке к законопроекту, легализация же параллельного импорта может увеличить конкуренцию, что приведет к снижению цен.