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ЦБ предлагает ограничить ставки по потребительским займам

24.10.2018

Центробанк РФ предлагает ограничить ставку по кредитам и займам 1% в день.

Как пишет РБК, согласно предложениям ЦБ, ограничения должны заработать с 1 июля 2019 года. В поправках ЦБ также отмечается, что ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования кредитом не может больше чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости потребкредита.

Предлагаемые меры усиливают защищенность потребителей услуг микрофинансовых организаций, поясняют в ЦБ. Вместе с тем, «чтобы сохранить возможность для граждан быстро получать в долг небольшие суммы на короткий период времени», ЦБ не станет распространять ограничения на необеспеченные займы не больше чем на 15 дней и не больше чем на 10 тыс. руб. Для таких займов будет сделано исключение при соблюдении нескольких оговорок: если сумма займа не будет продлеваться или увеличиваться, сумма начисленных процентов и штрафов не превышает 3 тыс. руб. при выдаче кредита на 10 тыс. руб.

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