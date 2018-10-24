Путин и Трамп обсудят в Париже возможность полноценного саммита

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не исключил возможности посещения президентом России Владимиром Путиным Вашингтона.

«Мы рассчитываем, что полноформатная встреча будет обсуждаться в Париже, и сначала будет возможность полноценного саммита в Вашингтоне в будущем году, после которой будет ответный визит Трампа в Москву позже в том же году. Но обоим лидерам предстоит это обсудить», — сказал Болтон «Интерфаксу».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Путиным 11 ноября в Париже, на эту дату во Франции запланированы торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны.