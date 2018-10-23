Навальный: Паблик «Омбудсмен полиции» закрывают по политическим причинам

Об этом Навальный написал в своем блоге.
«Группа полицейских, очевидно, по указанию начальства написала жалобы на то, что в этом паблике размещены их личные данные, и требуют на этом основании его заблокировать. Судья там Марина Васина — эта та самая, что рассматривала иск Усманова ко мне. И первое, что она сделала сейчас, — объявила процесс закрытым. «Омбудсмен полиции» — это паблик, который по сути выполнял профсоюзные функции, и теперь его пытаются заблокировать за то, что люди там осмелились обсуждать политику. Вы думаете, только оппозиционеров давят? Нет, как видите, теперь и полицейских тоже», — заявил оппозиционер.
Заседание по иску состоится 24 октября в Люблинском суде.