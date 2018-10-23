На работу Путина и его администрации выделят дополнительные 1,7 млрд рублей

Расходы на деятельность президента России и его администрации в 2018 году будут дополнительно увеличены на 1,7 млрд руб.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок в федеральный бюджет-2018, передает «Интерфакс». Теперь объем бюджетных ассигнований по данному направлению будет составлять 11 783,4 млн. рублей. Увеличиваются расходы на обеспечение мероприятий с участием главы государства, на обеспечение авиационных перевозок полномочных представителей президента, на проведение мероприятий, посвященных 25-летию принятия Конституции РФ и на обеспечение деятельности администрации президента. Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по законопроекту увеличатся на 799 ,4 млн руб.

С 2016 года администрацию президента России возглавляет Антон Вайно.



