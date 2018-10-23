Суд отменил штраф бывшему депутату из Тюмени за аварию с двумя погибшими

Областной суд Тюмени отменил штраф бывшему спикеру городской думы Тюмени Дмитрию Еремееву за автомобильную аварию с двумя погибшими.

Дело вернули в Следственный комитет, сообщает «72.ru». В сентябре суд назначил экс-депутату штраф в размере 160 тыс. руб. Суд второй инстанции удовлетворил апелляцию прокуратуры, которая настаивала на том, что Еремеева после решения районного суда не лишили прав, а общественная опасность деяния не была устранена. Еремеев назвал доводы прокуратуры «из области философии» и указывал на то, что он примирился с потерпевшими.

Авария с участием Дмитрия Еремеева произошла в июне. Автомобиль депутата столкнулся с такси, в котором находились водитель и пассажир. Они оба погибли. По факту ДТП завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек. Позже членство Еремеева в «Единой России» приостановили.