Джон Болтон ведет переговоры в Москве

В Москве с визитом находится советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он провел переговоры с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. В ходе переговоров обсуждалось, в том числе, и будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си, есть ли риск возвращения гонки вооружений и не считает ли он это опасным шагом, советник Трампа ответил: «Я считаю, что риторика перегрета».

На вопрос, как российское руководство реагирует на намерения США выйти из ДРСМД, Болтон ответил: «Министр обороны Шойгу понимает, что в глобальном контексте это двусторонний договор времен холодной войны, но технологии изменились, геостратегическая реальность изменилась, и нам нужно иметь это в виду».

В интервью «Коммерсанту» Болтон отметил, что кроме России и США никто не связан Договором: «в то же самое время мы видим, что Китай, Иран, КНДР — все они укрепляют свой потенциал методами, которые бы нарушали Договор о РСМД, если бы эти страны были его подписантами. 15 лет назад, возможно, и были возможности для того чтобы расширить соглашение и сделать его многосторонним. Но сегодня это уже неосуществимо на практике. А угроза со стороны Китая реальна».

Сегодня Болтон также возложил венки на месте, где был убит Борис Немцов, к могиле Неизвестного солдата и цветы в память о жертвах убийства в Керченском политехническом колледже.