В рамках санкций Россия запретит вывод средств на Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что санкции в отношении Украины будут блокировать украинские активы на территории РФ и предусматривают запрет на вывод финансовых капиталов на Украину.

«Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала», — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам в санкционные списки будут включены «сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране». В список также включены украинские компании, «которые, так или иначе, контролируются подобными гражданами». Премьер-министр добавил, что Москва может запретить для поставки на территорию России ряд украинских товаров.

Накануне президент Владимир Путин подписал Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Как отмечается в документе, он создан «в целях защиты национальных интересов РФ». Определить какие именно санкции и к кому они будут применяться, предстоит правительству.