Экс-координатор штаба Навального попросил в США политическое убежище

Бывший координатор штаба Алексея Навального в Калининграде, герой фильма Андрея Лошака «Возраст несогласия» Егор Чернюк попросил в США политическое убежище.

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на юриста Марию Бонцлер, которая ранее защищала Чернюка в суде.

«Егор вчера мне написал, сказал, что он подал на политическое убежище в США, нанял адвоката и ему требуется мое ходатайство. Обычно рассмотрение прошения занимает не менее полугода. Собирают доказательства, проверяют. Но я думаю, с Егором будет легче, потому что он является героем четырехсерийного фильма Лошака», — рассказала Бонцлер.

Юрист добавила, что Чернюк сейчас живет в США, учится там уже четыре месяца и «у него все хорошо».

«Поэтому он и хочет получить там политическое убежище, а потом и гражданство. Возвращаться ему нельзя, потому что здесь его ждут», — объяснила Бонцлер.

Егор Чернюк уехал из России после того, как на него завели уголовное дело об уклонении от службы в армии. В США Чернюк получил визу и поступил в колледж. О судьбе одного из героев своего фильма рассказал Андрей Лошак. По его словам, сотрудники центра «Э» отловили Чернюка у подъезда, насильно отвезли в военкомат проходить медкомиссию, где его признали годным к строевой службе, после чего сообщили о возбуждении уголовного дела. Он должен был явиться в СК по повестке.