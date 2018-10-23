«Норникель» и фонд Екатерины Тихоновой займутся совместным проектом

Компания «Норникель» вместе с фондом Екатерины Тихоновой, которая считается дочерью президента Владимира Путина, стала соучредителем АНО «Инновационный инжиниринговый центр».

Как сообщает Русская служба «Би-би-си», основным видом деятельности центра указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а ее гендиректором значится Николай Колпаков. По данным The Bell, инвестиции в пилотную версию проекта составят 1,05 млрд руб. Суть его в создании «пояса из тысячи технологических компаний вокруг ведущих технических вузов России». Власти предлагали 15 компаниям поддержать новый проект, войдя в число соучредителей «Инновационного инжинирингового центра», что в итоге и сделал «Норникель», отмечает «Би-би-си».

Летом помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять у ряда компаний сверхдоходы на 500 млрд руб, необходимых для реализации «майского указа» Владимира Путина. В список вошли «Газпром», «Роснефть», «Металлоинвест», «Мечел», «Сибур», и другие. Наибольшую нагрузку Белоусов предлагал возложить именно на «Норникель» — у этой компании предлагалось изъять 114,2 млрд руб.