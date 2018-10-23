В РПЦ отказались подчиняться патриарху Константинопольскому

Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук заявил, что РПЦ не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата.«Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет», — объяснил Якимчук РБК.
Накануне Вселенский патриарх Варфоломей выступил с заявлением о том, что не намерен отступать в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви. По его словам, РПЦ рано или поздно последует этому решению, «поскольку у нее нет другого выбора».
Ранее Константинопольский патриархат объявил о запуске процесса предоставления автокефалии церкви Украины. В ответ РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем.