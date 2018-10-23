Адвоката Беньяша выпустили под залог

Краснодарский краевой суд освободил адвоката Михаила Беньяша из СИЗО под залог в 600 тысяч рублей.

Накануне президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко попросил прокурора Краснодарского края содействовать освобождению Беньяша и взять его дело под личный контроль, передает РАПСИ. Он напомнил, что вменяемые адвокату преступления не являются тяжкими (ч. 1 ст. 294 УК РФ — небольшой тяжести, ч. 1 ст. 318 УК РФ — средней тяжести), а также у него есть малолетний ребенок, семья, постоянное место жительства и регистрация в регионе проведения предварительного следствия.

По данным следствия, 6 сентября Беньяш призывал к участию в несогласованной акции, в связи с чем было возбуждено дело об административном правонарушении, по которому адвокат получил 14 суток ареста. В ходе задержания, по утверждению полицейских, защитник укусил одного из них за руку и трижды ударил локтем в лицо другого.

Кроме того, четырьмя месяцами ранее во время заседания в Первомайском суде Краснодара, где Беньяш выступал защитником, он неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи, о чем ему делались замечания, на которые адвокат не реагировал и продолжал нарушать установленный порядок судебного процесса, указывает следствие. В связи с неподобающим поведением адвоката судья решил удалить его из зала и отстранить от дальнейшего участия по рассмотрению административных дел. Беньяш отказался покинуть зал судебного заседания, поэтому его удалили принудительно. В тот же день защитник вновь пытался попасть в зал суда, но ему помешали полицейские.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю 24 сентября возбудило в отношении Беньяша два уголовных дела — «применение насилия в отношении представителя власти» и «воспрепятствование осуществлению правосудия».

Ленинский суд Краснодара 28 сентября заключил адвоката под стражу сроком на два месяца.