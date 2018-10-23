Минобороны потратит 485 млн рублей на оборудование для слежки за курсантами в интернете

Минобороны РФ разместило тендер на 485 млн руб. на средства контроля за активностью курсантов в интернете.
Тендер опубликовали под названием «Комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет». В Минобороне планируют потратить 71,4 млн руб. на расширение действующей лицензии для использования программы InfoWatch Traffic and Device Monitor, которая выявляет конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий злоумышленников.
Ранее Минобороны подготовило законопроект, который предусматривает для контрактных военных обязательные отчёты о своей активности в интернете.