Минобороны потратит 485 млн рублей на оборудование для слежки за курсантами в интернете

Минобороны РФ разместило тендер на 485 млн руб. на средства контроля за активностью курсантов в интернете.

Тендер опубликовали под названием «Комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет». В Минобороне планируют потратить 71,4 млн руб. на расширение действующей лицензии для использования программы InfoWatch Traffic and Device Monitor, которая выявляет конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий злоумышленников.

Еще 125 млн руб. планируется потратить на средства фильтрации при доступе в интернет, 215 млн — на комплекс со спецпроверкой и специсследованием компьютеров, который также защищает от возможных утечек информации. Сроки поставки товара — 25 мая 2019 года.

Ранее Минобороны подготовило законопроект, который предусматривает для контрактных военных обязательные отчёты о своей активности в интернете.