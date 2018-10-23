Юрист Иван Жданов об освобождении адвоката Беньяша

Адвоката Михаил Беньяша Краснодарский краевой суд отпустил под залог в 600 тыс. рублей.

Это тот редкий случай когда сработало:

сработали действия Краснодарского штаба Навального, которые постоянно писали о беспределе над Михаилом (наш штабной твиттер стал похож на твиттер медиазоны),

сработали действия адвокатского сообщества, когда на защиту адвоката вышло 12 других адвокатов, а с заявлениями выступили ФПА и лично Генри Резник, сработала поддержка людей в суде и статьи в СМИ. Все в совокупности сработало.

Не значит, что сработает всегда. Но это значит, что шанс есть и за такой шанс стоит бороться. И не останавливаться. Нужно выходить на митинги и продолжать защищать свои права всеми доступными способами.

Действующие аморально и противозаконно судьи, прокуроры, менты в Краснодаре остаются на своих должностях. Упиваются своей безнаказанностью. Они должны ответить за избиение Михаила, за его месяцы в СИЗО. И впереди еще суды.

Но сейчас главное, что их бескомпромиссный враг Михаил снова в строю, чему мы очень рады и его поздравляем!