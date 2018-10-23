Эрдоган заявил о «спланированном» убийстве Хашогги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед парламентом заявил о заранее спланированном убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамала Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Эрдоган объявил, что турецкие власти рассмотрят возможность применения дипломатических мер в ответ на убийство, передает «Интерфакс». Президент также заявил, что, по его мнению, замешанных в этом преступлении нужно судить в Турции.

«Поскольку все произошло в Стамбуле, то этих людей нужно судить именно в Стамбуле. Таково мое предложение, однако принимать решение предстоит саудовским властям», — передает агентство слова Эрдогана.

Ранее в Эр-Рияде заявляли, что журналист погиб случайно в результате драки в генконсульстве. Люди, допрашивавшие его, якобы хотели только «уговорить» его вернуться в Саудовскую Аравию, но когда Хашогги стал звать на помощь, ему заткнули рот, в результате чего он задохнулся. Глава турецкой оппозиционной партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что останки журналиста обнаружили в колодце сада на территории резиденции посла королевства. При этом, по словам Эрдогана, тело журналиста еще не нашли.