Сотрудников федеральных СМИ просят не упоминать «Колумбайн»

Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на работников трех изданий. По словам одного из редакторов государственного СМИ, на утренней летучке 18 октября было сказано, что проводить аналогии с «Колумбайном» запрещено, сообщает «Проект». Другой редактор одного из крупнейших госагентств рассказал, что журналистов попросили «не нагнетать» и «не привязываться к «Колумбайну» в текстах». Это делается, чтобы не было подражания этим идеям и чтобы не появлялся «лишний интерес к колумбайновским пабликам». «Проект» отмечает, что по данным Медиалогии, об американской трагедии в эти дни сказали всего три раза и не в новостных программах, а в передачах с участием гостей. Похожая ситуация и на лентах агентств и сайтах телеканалов.
В 1999 году двое учеников школы «Колумбайн» в штате Колорадо атаковали своих сверстников. Нападавшие ранили 36 человек, из них 13 — смертельно. После этого оба покончили жизнь самоубийством. Расстрел в колледже в Керчи произошел 17 октября. Нападавший Владислава Росляков скопировал детали «Колумбайна» — в обоих случаях совпадают одежда убийцы, места для закладки взрывчатки и детали самоубийства.