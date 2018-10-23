РФ обжаловала присуждение украинским фирмам компенсации из-за присоединения Крыма

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минюст. В ведомстве поясняют, что решение не признается «в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ООО «Эверест Эстейт» и других к Российской Федерации». Россия обжаловала решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге 29 августа 2018 года в Апелляционном суде.
В мае 2018 года Арбитраж установил, что РФ незаконно экспроприировала имущество истцов на территории Крыма. В качестве истцов выступали ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, а также бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет. Им присудили компенсацию за потерю активов, а также проценты и возмещение расходов по оплате услуг юристов и расходов на проведение арбитражного разбирательства. Истцы заявляли, что Российская Федерация в 2014 году нарушила свои обязательства, вытекающие из Российско-украинского соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Москва не участвовала в процессе, заявив, что это соглашение не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора.