Хлебозаводы просят сети поднять цены на 8–12%

В России может подорожать хлеб: на фоне роста цен на пшеницу и, соответственно, на муку производители просят торговые сети поднять отпускные цены.

Как пишет «КоммерсантЪ», речь идет уже о повышении на 8–12%. Так, крупные красноярские производители хлеба ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен в среднем на 8–12%. Это они объяснили повышением минимального размера оплаты труда на 20% с мая, увеличением налоговых отчислений, ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля.

Некоторые предприятия Центральной России уже направили сетям новые прейскуранты на продукцию. Один из производителей хлеба в Челябинской области рассказал, что после повышения стоимости муки за последние полгода был вынужден дважды повышать цены на 3–4%. В ООО «Ванта» из Волгодонска сообщили, что подняли отпускные цены на весь ассортимент на 10% с 1 октября.