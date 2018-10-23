Россияне назвали желаемый уровень пенсии

В среднем участники опроса агентства SuperJob хотели бы получать на пенсии по 37,3 тыс. руб. в месяц. Два года назад в ходе аналогичного опроса средняя желаемая сумма составила 35,2 тыс. руб. Мужчины хотят получать более высокую пенсию, чем женщины. Разница в запросах — три тысячи, то есть 38,9 и 35,8 тыс. соответственно, пишет «Российская газета».

Молодежь до 24 лет готова довольствоваться 31 тыс. руб, а россияне старше 45 лет хотели бы иметь 39,2 тыс. в месяц.29% процентов опрошенных видят основным источником дохода на пенсии работу и подработку, 19% — личные сбережения.