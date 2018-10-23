Экс-кандидат на пост главы Приморья от «Партии пенсионеров» отказалась от участия в повторных выборах и стала советником врио губернатора

Руководитель приморского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юлия Толмачева, ставшая третьей по итогам первого тура выборов губернатора Приморья в сентябре, не намерена участвовать в повторных выборах 16 декабря.«Для себя я решила, что пока правильнее и честнее остаться в статусе депутата Законодательного собрания края. Кроме того, приняла предложение врио губернатора Олега Кожемяко стать советником, чтобы напрямую озвучивать проблемы жителей края», — сказала Толмачева, передает «Интерфакс».
Толмачева стала общественным советником врио губернатора Приморского края по социальным вопросам. В первом туре голосования она 10,7% голосов, заняв третье место. Итоги второго тура голосования в Приморье отменили из-за нарушений. В нем участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место назначен Олег Кожемяко. Повторные выборы назначены на 16 декабря.