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В Госдуме предложили ограничить долю иностранцев в новостных агрегаторах

22.10.2018

Депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР внесли в парламент законопроект, в котором предлагается ограничить долю иностранного владения новостным агрегатором максимум 20%.

Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы. Цель инициативы — ограничить участие в деятельности владельца новостного агрегатора иностранных государств, международных организаций, иностранных граждан, а также иностранных юридических лиц и российских юрлиц, если в их уставном капитале доля иностранного участия составляет более 20%. Авторы документа отмечают, что владельцы новостных агрегаторов выполняют важную общественную функцию: «распространяют общедоступную информацию широкой аудитории».

Ранее Госдума проголосовала за аналогичный законопроект об ограничении доли иностранного владения в российских СМИ.


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