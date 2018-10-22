В Госдуме предложили ограничить долю иностранцев в новостных агрегаторах

Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы. Цель инициативы — ограничить участие в деятельности владельца новостного агрегатора иностранных государств, международных организаций, иностранных граждан, а также иностранных юридических лиц и российских юрлиц, если в их уставном капитале доля иностранного участия составляет более 20%. Авторы документа отмечают, что владельцы новостных агрегаторов выполняют важную общественную функцию: «распространяют общедоступную информацию широкой аудитории».
Ранее Госдума проголосовала за аналогичный законопроект об ограничении доли иностранного владения в российских СМИ.