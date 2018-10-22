ФБК и Союз журналистов требуют реакции правоохранителей на публикацию о Евгении Пригожине

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального требует от правоохранительных органов реакции на публикацию «Новой газеты» о Евгении Пригожине «Повар любит поострее», где рассказывается о связях ресторатора с убийствами, похищениями и отравлениями.«Тут дело касается эпизода, очень для нас значимого, — нападения на мужа юриста ФБК Любови Соболь...От ФБК мы в очередной раз направляем обращения в ФСБ и СК и требуем незамедлительной реакции. Все факты указывают на то, что повар Путина Пригожин не просто коррупционер, но убийца и террорист. Он должен находиться на скамье подсудимых», — написал в своем блоге Навальный.

Также Союз журналистов Петербурга и Ленобласти обратился в МВД с просьбой обратить внимание на угрозы автору статьи о Пригожине журналисту Денису Короткову.

«Мы уверены, что развернутая на различных интернет-ресурсах агрессивная кампания, распространяющая ложные сведения, порочащая честь и достоинство журналиста, инициирована и управляется из одного центра, и имеет целью создание благоприятного фона для прямой атаки на Дениса Короткова. Настоятельно предлагаем правоохранительным органам предпринять активные действия с целью предотвращения возможного физического воздействия на журналиста Дениса Короткова и считаем необходимым выявить и привлечь к ответственности авторов угроз», — говорится в заявлении.

