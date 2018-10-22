В Думе пригрозили самозанятым лишать их всего дохода в случае неуплаты налогов

Госдума может ввести штрафы для самозанятых, которые получают доход от своей профессиональной деятельности, но не зарегистрировались и не платят налоги, заявил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров, отметив, что штраф будет в размере всего дохода.

«Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — сказал Макаров на заседании комитета Госдумы по бюджету, передает «Интерфакс».

25 октября Госдума планирует рассмотреть в первом чтении пакет депутатских законопроектов о введении в РФ налога на профессиональный доход. Эксперимент планируется провести в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года. Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы от деятельности, в том случае, если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Для них налоговая ставка составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров физическим лицам, и 6% в отношении доходов, полученных от реализации ИП и юридическим лицам.