Власти Москвы согласовали акцию «Возвращение имен» на Лубянке

Мэрия Москвы согласовала проведение 29 октября акции памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» у Соловецкого камня на Лубянке.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора «Мемориала» Елену Жемкову. По ее словам, акция пройдет с 10 утра до 10 вечера.
Решение о проведении мероприятия было принято по итогам совещания с представителями мэрии, ГИБДД и МВД Москвы, а также уполномоченного по правам человека и Совета по правам человека.
19 октября «Мемориал» сообщил, что московская мэрия отозвала разрешение на проведение акции «Возвращение имен» у Соловецкого камня. В префектуре ЦАО это объяснили тем, что в этом месте проводятся ремонтные работы. Акцию предложили провести у Стены скорби.