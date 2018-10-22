Сбербанк объявил о повышении ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк сообщил о повышении ставки по кредитам на покупку жилья.

Минимальная ставка на покупку готового жилья поднята на 0,6 процентных пункта, до 9,2% годовых вместо 8,6%. Минимальная ставка на покупку жилья в строящемся доме выросла c 7,1% годовых до 7,5%. Новые ставки действительны с 22 октября. При этом в Сбербанке заявили о том, что повышение касается только вновь подаваемых заявок, сообщает РБК. Для берущих ипотеку зарплатных клиентов, теперь установлен единый размер скидки — 0,3 процентных пункта. До этого размер скидки мог доходить до 0,5 процентных пункта.

Ранее Сбербанк увеличил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1-2 процентных пункта, до 12,9-19,9%.