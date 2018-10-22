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Совладелец «Яндекса» Волож не будет продавать свою долю в холдинге

22.10.2018

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что не собирается продавать свою долю в компании и будет возглавлять ее в будущем.

Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК. Бизнесмен добавил, что поддерживает усилия совета директоров по развитию компании, в том числе «оценке различных возможностей управления структурой капитала».

В конце прошлой недели акции «Яндекса» обвалились после публикаций о том, что компания и Сбербанк ведут переговоры о продаже последнему доли не менее 30%. В поисковике сообщения о возможной покупке доли Сбербанком назвали слухами и сообщили, что продолжат информировать обо всех существенных событиях. Сооснователи «Яндекса», включая Аркадия Воложа, совместно владеют 57% голосующей доли.

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