Совладелец «Яндекса» Волож не будет продавать свою долю в холдинге

Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК. Бизнесмен добавил, что поддерживает усилия совета директоров по развитию компании, в том числе «оценке различных возможностей управления структурой капитала».
В конце прошлой недели акции «Яндекса» обвалились после публикаций о том, что компания и Сбербанк ведут переговоры о продаже последнему доли не менее 30%. В поисковике сообщения о возможной покупке доли Сбербанком назвали слухами и сообщили, что продолжат информировать обо всех существенных событиях. Сооснователи «Яндекса», включая Аркадия Воложа, совместно владеют 57% голосующей доли.