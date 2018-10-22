Счетная палата заявила о неэффективности особых экономических зон и программ развития моногородов

Соответствующие доклады опубликованы на сайте Счетной палаты. Неэффективность ОЭЗ объясняется отсутствием единого механизма создания зон и ненадлежащими действиями отвечающих ведомств. В отчете указано, что отсутствие документа стратегического планирования по единому механизму создания и функционирования инструментов развития территорий РФ приводит к тому, что бюджетные средства в ряде случаев используются без достижения требуемого результата. Также введомстве посчитали, что на 1 января 2018 года общая стоимость строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ оценивалась в 491,9 млрд руб. При этом 254 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета, а определить откуда будут взяты 197,8 млрд руб., Счетной палате не удалось. Среди других причин неэффективности ОЭЗ, в Счетной палате указывают на ненадлежащее исполнение Минэкономразвития и органами исполнительной власти регионов, а также управляющими компаниями возложенных на них полномочий по управлению.
По вопросу моногородов в Счетной палате пришли к выводу, что государство пока не смогло найти эффективных способов решения их проблем и в них по-прежнему продолжается отток трудоспособного населения. В 2017 году на территории моногородов было создано 253,4 тысячи рабочих мест, привлечено порядка 1,5 трлн рублей инвестиций в основной капитал. Однако, согласно докладу ведомства, данные показатели не отражают реальную картину в решении проблем безработицы и диверсификации экономики в моногородах. В них наблюдается значительное ухудшение демографии и ситуации на рынке труда. За последние два года трудоспособное население моногородов сократилось на 365,6 тыс. человек, пишут федеральные аудиторы. Изменить ситуацию не помогло и строительство новых объектов инфраструктуры. В Счетной палате сообщают, что из 30 объектов инфраструктуры, в отношении которых получено разрешение на ввод в эксплуатацию, на момент проверки по различным причинам не эксплуатировалось 16 объектов в 10 моногородах.
Особые экономические зоны были созданы в 2005 году. В настоящее время их осталось 25 в 21 регионе России.