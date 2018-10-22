«Силовые машины» из-за санкций просят продлить сроки строительства ТЭС во Вьетнаме

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова обратились к вице-премьеру РФ Максиму Акимову с просьбой перенести сроки и пересмотреть бюджет проекта строительства ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме.

Из-за санкций компания лишилась более полутора десятков крупных контрагентов, включая американскую GE, пишет «КоммерсантЪ». Сейчас, по условиям контракта первый энергоблок на «Лонг Фу-1» должен быть введен в эксплуатацию в конце октября. Второй блок — к концу февраля 2019 года. Ввод первого блока, по словам источника газеты, может быть задержан на полтора года, второго блока — на 15 месяцев. При этом сумма штрафов за задержку достигает 10% стоимости контракта. В «Силовых машинах» также предлагают, подписав дополнительное соглашение, перевести стоимость EPC-контракта из доллара в евро, а валютой платежа по контракту сделать рубль. В аппарате Акимова отказались уточнить, будет ли на заседание межправкомиссии в конце октября рассматриваться вопрос об изменениях срока строительства ТЭС.

В январе 2018 года минфин США включил «Силовые машины» в черный список после того, как четыре газовые турбины, приобретенные структурой «Ростеха» ОАО «Технопромэкспорт» у совместного предприятия Siemens и «Силовых машин» «Сименс технологии газовых турбин», в обход западных санкций были поставлены в Крым.