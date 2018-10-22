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Главного тренера ФК «Спартак» уволили

22.10.2018

Массимо Каррера покидает футбольный клуб «Спартак-Москва».

«Совет директоров клуба принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо», — говорится в сообщении «Спартака».

На сайте клуба отмечается, что «итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет».

Накануне московский «Спартак» уступил со счетом 2:3 тульскому «Арсеналу» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. 

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