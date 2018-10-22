Главного тренера ФК «Спартак» уволили

Массимо Каррера покидает футбольный клуб «Спартак-Москва».«Совет директоров клуба принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо», — говорится в сообщении «Спартака».
На сайте клуба отмечается, что «итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет».
Накануне московский «Спартак» уступил со счетом 2:3 тульскому «Арсеналу» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.