Усманов отказался от управления Mail.Ru Group

Холдинг USM Алишера Усманова передает контроль в Mail.ru Group под управление топ-менеджеров компании.

«АО «МФ Технологии» проинформировало компанию, что USM более не является единоличной контролирующей стороной Mail.Ru Group и ни один из акционеров единолично не контролирует Mail.Ru Group через АО «МФ Технологии», — говорится в сообщении Mail.Ru Group.

Генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group будет уполномочен осуществлять права голоса, закрепленные за акциями в уставном капитале АО «МФ Технологии», принадлежащими ПАО «МегаФон» и USM. В связи с этим АО «МФ Технологии» номинировало Бориса Добродеева и Дмитрия Сергеева в Совет директоров Mail.Ru Group. Изменения в составе Совета не коснулись его председателя Дмитрия Гришина, что в свою очередь обеспечило присутствие трех представителей Mail.Ru Group в Совете директоров, отметили в компании.

Основатель USM Алишер Усманов заявил, что «готовил эту передачу последние годы», передает РБК. По словам бизнесмена, в дальнейшем он намерен заниматься благотворительностью. В области же бизнеса Усманов хочет построить крупнейшую компанию в области e-commerce в Европе, потеснив позиции таких ритейл-гигантов, как Amazon и Ebay.

