S7 предупреждает об угрозе остановки работы российских авиакомпаний

Требование о размещении на территории РФ серверов и баз данных, обеспечивающих бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, может привести к остановке работы авиакомпаний.

Проект постановления правительства «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок» разработал Минтранс. Серверы и базы данных должны быть перенесены в РФ к 1 января 2020 года. Провайдер системы бронирования должен быть российским юридическим лицом.

Применение этого документа может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний и/или длительной и затратной миграции в другие системы бронирования, считает гендиректор авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков, передают «Ведомости»

У трех крупнейших российских авиакомпаний провайдеры иностранные: американская Sabre у «Аэрофлота», швейцарская SITA у S7 (в этом году начала переход в Amadeus), испанская Amadeus у «Уральских авиалиний».

Российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний, считает Объедков. По его словам, также иностранные авиакомпании-партнеры не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7, из-за чего S7 потеряет не менее 5 млрд руб. выручки в год.