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Эрдоган обещал во вторник сделать заявление об убийстве журналиста Хашогги

21.10.2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что сделает все необходимые заявления об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги на встрече с членами его правящей партии в парламенте во вторник.

«Я сделаю свое заявление по этому вопросу во вторник на заседании группы партии», — сказал Эрдоган в своем выступлении в Стамбуле в воскресенье, через день после того, как Саудовская Аравия впервые заявила, что Хашогги был убит в страны консульстве в Стамбуле 2 октября, передает Reuters.

Обозреватель The Washington Post, исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября власти Саудовской Аравии признали убийство Хашогги в результате конфликта и драки в консульстве. Задержаны 18 граждан Саудовской Аравии. Также уволен советник наследного принца Мухаммеда бин Салмана генерал Ахмед Ассири и королевский советник Сауда аль-Кахтани.

Между тем высокопоставленный правительственный чиновник Саудовской Аравии изложил Reuters другую версию смерти журналиста. На условиях анонимности он сообщил, что 15 граждан Саудовской Аравии, угрожала Хашогги, сказав, что его накачают наркотиками и похитят, а когда он стал сопротивляться, задушили его. Затем один из них переоделся в одежду журналиста и вышел из здания консульства, чтобы было похоже, что Хашогги вышел из здания живым. 



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