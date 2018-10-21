Эрдоган обещал во вторник сделать заявление об убийстве журналиста Хашогги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что сделает все необходимые заявления об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги на встрече с членами его правящей партии в парламенте во вторник.

«Я сделаю свое заявление по этому вопросу во вторник на заседании группы партии», — сказал Эрдоган в своем выступлении в Стамбуле в воскресенье, через день после того, как Саудовская Аравия впервые заявила, что Хашогги был убит в страны консульстве в Стамбуле 2 октября, передает Reuters

Обозреватель The Washington Post, исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября власти Саудовской Аравии признали убийство Хашогги в результате конфликта и драки в консульстве. Задержаны 18 граждан Саудовской Аравии. Также уволен советник наследного принца Мухаммеда бин Салмана генерал Ахмед Ассири и королевский советник Сауда аль-Кахтани.