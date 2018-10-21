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Четверо погибли в столкновении автобуса и микроавтобуса в Подмосковье

21.10.2018

Четыре человека погибли и десять пострадали в результате столкновения автобуса и микроавтобуса в Подмосковье.

Авария произошла на трассе А-108 в Дмитровском районе Московской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в маршрутном такси находились 14 пассажиров и водитель. Собеседник добавил, что причиной ДТП стало боковое столкновение автобусов.

«Установлено, что произошло попутное боковое столкновение маршрутного такси с частным автобусом, в результате чего маршрутка перевернулось на бок», — сказал он.

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