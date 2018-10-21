Ротенберг подал в суд на финские филиалы европейских банков из-за соблюдения ими санкций США

Финские филиалы банков Nordea, Danske Bank и Svenska Handelsbanken подтвердили, что российский бизнесмен Борис Ротенберг подал на них в суд.

Близкое доверенное лицо президента России Владимира Путина подало иск в Хельсинкский районный суд, направленный за нарушения соглашений об обслуживании его счетов в результате санкций США, наложенных на Ротенберга в 2014 году, сообщает финская Yle.

Борис Ротенберг не является объектом санкций ЕС, но европейским банкам приходится соблюдать санкции США, так как им необходимо работать с американскими банками, говорила ранее главный сотрудник по рискам Nordea Джулия Гальбо. «Это подвергает нас судебным искам, потому что мы можем де-факто оказаться в ситуациях, когда мы блокируем платежи от клиента, потому что мы знаем, что наши контрагенты не собираются принимать эти платежи», — сказала она.