Горбачев: отказ от Договора о ликвидации РСМД «не от большого ума»

Отказ от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «подорвет все усилия, которые были приложены руководителями СССР и самих США к достижению ядерного разоружения», считает экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Все ранее достигнутые соглашения надо сохранять, потому что в них есть то, чего нет в других документах, — в них предусматривается контроль, и этим надо дорожить, уверен Горбачев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выйти из ДРСМД, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был заключен между СССР и США в декабре 1987 года. Его подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.