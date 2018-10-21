Трамп хочет заставить Россию говорить о нарушениях ДРСМД

Президент США Дональд Трамп, угрожая выходом из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, хочет принудить Россию к разговору о нарушениях соглашения, считает главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин.

«Трамп не говорил, что он разрывает договор. Сказано, что они ведут подготовку по выходу из него. Это может быть шантажом для того, чтобы принудить нас к откровенному разговору о нарушениях, о том, были они или не были», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Дворкин отметил, что в случае выхода США из Договора в России, Европе и США возникнет крайне напряженная ситуация. Это приведет к размещению ракет в Европе и европейской части России. Тем самым, подчеркнул эксперт, под удар будут поставлены европейские страны, российские города и командные пункты. Дворкин также добавил, что это потребует очень больших расходов на оборонную промышленность в РФ.Владимир Дворкин в течение многих лет участвовал в качестве эксперта в подготовке договоров ОСВ-2, РСМД, СНВ-1, СНВ-2, внес значительный вклад в формирование позиции СССР и России на переговорах об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений.